JNU प्रशासन ने HRD मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, हिंसक घटना के बारे में दी डिटेल जानकारी

नर्इ दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार शाम को जेएनयू कैंपस के अंदर हुर्इ हिंसक घटना की दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रविवार को कैंपस में हुर्इ हिंसक घटनाआें की डिटेल रिपोटर् HRD मंत्रालय को सौंप दी है। जेएनयू प्रशासन की इस रिपोर्ट में रविवार के पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है।

दिल्ली पुलिस ने JNU हिंसा की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की टीम डीसीपी के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची आैर मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में JNU के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है। JNU हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेंद्र आर्य का कहना है कि वसंतकुंज थाने में FIR दर्ज की गई है।

पब्लिक प्रॉपर्टी आैर दंगे के मामले में केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी तरीके से जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है। जल्द ही हमलावरों की पहचान की जाएगी।

Union Minister Prakash Javadekar: We condemn the violence in JNU. This needs to be investigated. Congress, Communists, AAP and some elements want to create environment of violence in universities across the country. #JNUViolence pic.twitter.com/jfh4wtDkh6

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जेएनयू में हिंसा की निंदा की है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, AAP समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने देश की कई यूनिवर्सिटियों में हिंसा की स्थिति पैदा दी है।

Union Minister Smriti Irani on #JNUViolence: Investigation has begun,so will not be right to speak on it now, but Universities should not be turned into hubs of politics, neither should students be used as political pawns. pic.twitter.com/Gor1mONKuM