नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रों के प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी को लेकर पत्रकारों का एक समूह दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने महिला पत्रकार के साथ हुई बदसुलूकी के लिए माफी मांग ली थी।

बता दें कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों और प्रोफेसरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और एक महिला पत्रकार के साथ हुई बदसुलूकी के लिए दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने मामले की पूरी जांच करने की बात करते हुए कहा है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जो भी हुआ है, सब गलतफहमी की वजह से हुआ।

#Delhi: Journalists sit in protest outside Police Headquarters. They are protesting against alleged molestation of a woman journalist by Delhi Cantt SHO & manhandling of another journalist by police during JNU Protest March yesterday.