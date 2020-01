जेएनयू हिंसा: सर्वर रूम किया जा चुका है तबाह, जांच करने पहुंची पुलिस की क्राइम ब्रांच परेशान

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार को हुई हिंसा (JNU violence) की परतें खोलने के लिए सबूत जुटाने में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (Delhi police Crime Branch Team) को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इनमें सबसे बड़ी परेशानी सीसीटीवी फुटेज के ना मिल पाने की उम्मीद है, क्योंकि छात्रों के एक गुट ने जेएनयू का पूरा इंटरनेट नेटवर्क (सर्वर कंट्रोल रूम) सिस्टम तबाह कर दिया था।

BIG NEWS: जेएनयू में हमला करने वालों के साथ नीली चेक शर्ट वाली लड़की के बारे में बड़ा खुलासा

दो दिन से जेएनयू परिसर में डेरा डाले अपराध शाखा की टीम के एक अन्य अधिकारी ने बताया, "पांच जनवरी को कैंपस में हुए खून-खराबे की भूमिका तो 3 जनवरी को ही बना ली गई थी। 3 जनवरी वाले झगड़े की आग धीरे-धीरे सुलगते-सुलगते चार जनवरी तक यानी अगले दिन तक पहुंच गई। 3 जनवरी को झगड़ा तब शुरू हुआ, जब जेएनयू छात्रसंघ की मंशा के खिलाफ जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोविजनल एडमीशन प्रक्रिया को 'ऑन-लाइन' खोल दिया।"

JNU हिंसा पर छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया कैसे और किसने किया हमला

अपराध शाखा के ही एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, "जेएनयू प्रशासन द्वारा ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन प्रक्रिया का चालू कर दिया जाना, जेएनयू छात्रसंघ नेताओं को बेहद अखरा। लिहाजा 3 जनवरी को दिन के वक्त उन्होंने (जेएनयू छात्रसंघ नेता) विवि इंटरनेट 'सर्वर-रूम' में जबरिया घुसकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बाबत जेएनयू प्रशासन द्वारा घटना वाले दिन ही वसंतकुंज (उत्तरी) थाने में केस दर्ज करा दिया गया था। हालांकि 3 जनवरी को जेएनयू प्रशासन ने कोशिश करके किसी तरह से अस्थायी रूप से विवि के सर्वर रूम को चालू करके नेटवर्क बहाल कर लिया था।"

Delhi police Crime Branch h team arrives at jawaharlal nehru university to investigate January 5 violence at the university. pic.twitter.com/5QKZrvnjgm

3 जनवरी की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर को वसंतकुंज थाना (दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस) पुलिस रोजमर्रा की रुटीन प्रक्रिया समझकर शांत होकर बैठ गई।

जांच में सामने आए तथ्यों और वसंतकुंज थाने में 4 जनवरी को दर्ज एफआईआर नंबर-4 के मुताबिक, "4 जनवरी यानी शनिवार को जेएनयू प्रशासन से एक दिन पहले से ही खार खाए बैठे, छात्रसंघ के कुछ नेता विश्वविद्यालय के सर्वर रूम में पिछले दरवाजे से दोबारा जा घुसे। उस दिन सुनियोजित तरीके से किए गए हमले में सर्वर रूम को शत-प्रतिशत नेस्तनाबूद कर दिया गया।"

इस व्यक्ति के ईशारे पर कार्यकर्ताओं ने किया था जेएनयू पर हमला, वजह थी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां!

जांच टीम (JNU violence) के ही एक सदस्य के मुताबिक, "इससे जेएनयू कैंपस में इंटरनेट नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया। इंटरनेट सर्वर तबाह होने के चलते प्रोविजनल एडमिशन प्रक्रिया भी जहां की तहां रुक गई। 4 जनवरी को दोबारा वसंतकुंज थाने में जेएनयू प्रशासन ने एक और एफआईआर दर्ज करवाई। यह अलग बात है कि वसंतकुंज थाना पुलिस इन दोनों एफआईआर में जबतक कोई कार्रवाई करती तब तक 5 जनवरी को दोपहर बाद जेएनयू कैंपस में फिर हिंसा हो गई।"

Delhi: A team of Forensic Science Laboratory (FSL) arrives at Jawaharlal Nehru University to conduct investigation into January 5 violence at the university. pic.twitter.com/gg8yfaVjjk