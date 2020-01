हिंदू रक्षा दल ने ली जेएनयू हिंसा की पूरी जिम्मेदारी, सरकार ने शुरू की जांच

नई दिल्ली। राजधानी स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में रविवार शाम को हुई हिंसा (JNU violence) के बाद देशभर में उबाल है। ना केवल छात्र बल्कि तमाम क्षेत्रों के लोग इसके विरोध में सामने आए हैं। वहीं, इस बीच हिंदू रक्षा दल ने इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। जबकि सरकार द्वारा इस दावे की जांच किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

इस संबंध में हिंदू रक्षा दल के मुखिया पिंकी चौधरी (Pinki Chaudhary) ने कहा, "जेएनयू राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का बड़ा अड्डा है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम जेएनयू में हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और कहना चाहते हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता थे।"

Delhi police PRO, MS Randhawa: The case is with Crime Branch now. Delhi Police's Joint CP Western range, Shalini Singh is the head of fact finding committee. https://t.co/NUv10OQivQ