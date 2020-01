JNU हिंसा: प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। जेएनयू हिंसा ( JNU Violence ) से देश में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। आलम ये है कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इसी कड़ी में जेएनयू हिंसा में घायल छात्रों से मिलने के बाद कांग्रेस ( Congress ) महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanaka Gandhi ) ने बीजेपी ( BJP ) पर तीखा हमला किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( pm modi ) और गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यह किसी सरकार के बारे में बेहद ही शर्मनाक है कि उसने अपने ही बच्चों पर हिंसा होने दी। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ‘गुंडे’ विश्वविद्यालयों के परिसर में उपद्रव कर रहे हैं और छात्रों के बीच डर फैला कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी के नेताओं पर मीडिया के सामने यह ‘ढोंग’ करने का आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ‘हिंसा करने वाले गुंडे’ उनके नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि AIIMS के घायल छात्रों ने उन्हें बताया कि गुंडे परिसर के अंदर घुसे और डंडों एवं अन्य हथियारों से उन पर हमला करने लगे जिससे कई छात्रों के हाथ-पैर टूट गए और कई को सिर पर चोट आई है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि एक छात्र ने उन्हें बताया कि पुलिस ने कई बार उसके सिर पर भी पैरों से हमले किए।

