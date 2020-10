Jammu-Kashmir: अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना, सेना ने चलाया अभियान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नूरपुरा, अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान अभियान शुरू किया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों के इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद भारतीय सेना ने स्थानीय पुलिस की मदद से संयुक्त अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि इससे पहले 20 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों के पास से तीन एके-47 राइफल बरामद की गई थीं।

Joint operation underway in Noorpura, Awantipora of Pulwama district in Jammu and Kashmir: Chinar Corps, Indian Army pic.twitter.com/xKPX2WTM9E