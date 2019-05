सेना की हुंकार: कश्मीर में जो बंदूक उठाएगा, मारा जाएगा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद मंगलवार को कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त साझा प्रेस कॉंफ्रेंस की। इस दौरान सेना ने कहा कि जो बंदूक उठाएगा उसको मार गिराया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने नौजवानों के माता-पिता से भी अपील की। कश्मीर में माता-पिताओं से कहा गया कि वो अपने बच्चों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहें। आईजी श्रीनगर एसपी पाणि ने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तानी सेना का ही बच्चा है। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में घुसपैठ करेगा जिंदा वापस नहीं लौटेगा।

KJS Dhillon, Corps Commander of Chinar Corps, Indian Army on Pulwama encounter: Brigadier Hardeep Singh, who was on leave due to injury, he cut short his leave voluntarily and came to the operation site and stayed there and lead his men from the front. pic.twitter.com/QiQfxs3Nss