नई दिल्ली। फेक न्यूज पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है और इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि अगर कोई पत्रकार फेक न्यूज बनाता या इसे प्रसारित करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्देश

पत्रकारों की मान्यता संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक अगर किसी फेक न्यूज का प्रकाशन या टेलीकास्ट सुनिश्चित हो जाता है, तो पहली बार उस पत्रकार की मान्यता को छह माह के लिए जबकि दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

अगर वो तीसरी बार भी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

Journalist accreditation could be permanently cancelled for #FakeNews: Govthttps://t.co/TNNlHfAw0L pic.twitter.com/CQsyyCFqHx