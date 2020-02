सुप्रीम कोर्ट के छह जजों को स्वाइन फ्लू, सीजेआई ने बुलाई आपात बैठक

नई दिल्ली। अभी कोरोना वायरस का खतरा टला भी नहीं था कि देश में अब H1N1 स्वाइन फ्लू ( Swine Flu ) पांव पसारने लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) भी इससे सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के छह जस्टिस स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने यह जानकारी दी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 2 में जस्टिस संजीव खन्ना को मंगलवार को सुनवाई के दौरान मास्क पहने हुए देखा गया।

जस्टिस चंद्रचूड ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के छह जज H1N1 वायरस से प्रभावित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( Chief Justice of India ) एसए बोबडे ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई। चीफ जस्टिस ने इस दौरान एसोसिएशन से इस वायरस को फैलने से रोकने के उपायों को अपनाने पर भी चर्चा की।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने बताया कि हाल ही में शीर्ष अदालत परिसर में न्यायिक सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ विदेशी प्रतिनिधि सदस्य वायरस से संक्रमित थे।

In Court Room Number-2 in the Supreme Court today, Justice Sanjiv Khanna was seen wearing a mask, during a hearing. https://t.co/cxtoUSyf23