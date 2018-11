भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, मिलीं दुश्मनों को धूल चटाने वाली K9 वज्र और M777 होवित्जर

नई दिल्ली। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में K9 वज्र और M777 होवित्जर समेत नए टैंकों और उनके उपकरणों को तोपखाने में शामिल किए जाने की घोषणा की। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली तोपखाने में आयोजित समारोह के दौरान इन्हें प्रदर्शित किया गया।

बीते 31 सालों से भारतीय सेना को इन तोपों का इंतजार था। शुक्रवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक इन दोनों तोपों ने भारतीय सेना की मारक क्षमता और बढ़ा दी है। इन तोपों का नाम 155mm M-777 A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप और K9 वज्र, 155mm, 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन है।

M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर अमरीकी तोप है और वर्ष 2006 से इसको लेकर सौदेबाजी की जा रही थी। लेकिन पिछले तीन वर्षों से इनकी सौदेबाजी में तेजी आई। देश में 25 तोपें लाई जा रही हैं जबकि 120 यहीं पर एसेंबल की जाएंगी। इस तोप को विमान के जरिये ऐसे इलाकों में भी ले जाया जा सकता है जहां पर सड़कें-जाने लायक मार्ग नहीं हैं।

वहीं, K9 वज्र दक्षिण कोरिया से लाई गई है। यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो टैंक और गन बैरल के बीच का हाइब्रिड वर्जन है। 10 गन भारत में एसेंबल की जाएंगी जबकि 90 को यहीं पर बनाया जाएगा। शुक्रवार को इसके साथ ही एक तीसरा उपकरण भी भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसका नाम कॉमन गन टॉवर है, जो 6X6 वाहन है और यह हर तरह के रास्तों पर चलने लायक है। यह मीडियम गन को ले जाने की क्षमता रखता है। इसका निर्माण भारतीय कंपनी अशोक लीलैंड द्वारा किया गया है।

The 155 mm M777 Ultra Light Howitzers are procured from the Govt of USA. 25 guns are coming in while 120 being assembled & integrated in India. Can be air-lifted to areas devoid of roads & tracks. Negotiations started in 2006, gathered steam in the last 3 years.@DefenceMinIndia