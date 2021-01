नई दिल्ली। अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमरीका की उप राष्‍ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। वे अमरीका की 49वीं उपराष्‍ट्रपति है। इसके साथ ही उन्‍हें अमरीका की पहली महिला उप राष्‍ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ है।

पैतृक गांव में खुशिया मनाई

कमला हैरिस को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की पहली हिस्पैनिक मूल की जज जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने शपथ दिलाई। इस दौरान तमिलनाडु में उपराष्ट्रपति. कमला हैरिस के पैतृक गांव में खुशिया मनाई गई। पैतृक गाँव थुलेसेंद्रपुरम में स्थानीय लोगों ने दीया जलाकर खुशी का इजहार किया।

Tamil Nadu: Locals light diyas in Thulasendrapuram, the native village of the mother of US Vice President-elect Kamala Harris ahead of her swearing-in. pic.twitter.com/b89WEstmb1