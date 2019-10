कर्नाटक में कन्हैयार कुमार का कार्यक्रम रद्द, सुरक्षा बड़ी वजह

नई दिल्ली। देश के दक्षिण इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक के गुलबर्गा में कन्हैया कुमार का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। दरअसल यहां गुलबर्गा विश्वविद्यालय की उप-कुलपति पारिमला अम्बेकर ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के व्याखान कार्यक्रम को रद्द करवा दिया है।

इसके पीछे उन्होंने सुरक्षा कारणों को अहम वजह बताया है।

इसमें किसी की तरफ से कोई आदेश नहीं आया था।

उप-कुलपित ने कहा कि हमें परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई, जिस पर विचार करते हुए, मैंने कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया।

इसके लिए गवर्नर का कोई आदेश नहीं था।

मौसम को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट जारी, इन राज्यों में बदल रही है चाल

Vice-Chancellor Parimala Ambekar, Gulbaraga University, Karnataka on cancelling permission to Kanhaiya Kumar's programme: We received concerns over security of the campus, considering which, I took the decision to cancel the programme. There was no order from Governor. pic.twitter.com/WlrgVOOBik