कनिका कपूर की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, राजस्थान समेत कई सांसदों ने ली राहत की सांस

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 3600 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं जबकि 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यही वजह है कि सरकारें फूंक-फूंक कर कदम उठा रही हैं। ताकि इस जानलेवा वायरस से बचाव हो सके। इस बीच बॉलीवुड ( Bollywood ) की मशहूर गायिका कनिका कपूर ( Kanika Kapoor ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव ( Corona Positive ) चल रही कनिका की पांचवी और छठी रिपोर्ट निगेटिव आई है। खास बात यह इस रिपोर्ट के निगेटिव आने पर जितनी राहत कनिका और उनके परिवार को मिली है उतनी ही राहत उनसे संपर्क में आने वाले राजस्थान समेत अन्य राज्यों के सांसदों ने भी ली है।

Singer #KanikaKapoor has recovered from #CoronaVirus & discharged from Sanjay Gandhi PGI, after the report of her 6th test, came negative.



She cleared #Corona in consecutive 5th & 6th tests



