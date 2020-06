Kapil Sibal का PM Modi पर हमला, पूछा – चीन ने लद्दाख में वाई जंक्शन पर कैसे किया कब्जा?

नई दिल्ली। भारत ( India ) और चीन ( China ) के बीच टकराव पर कांग्रेस नेताओं ( congress leaders ) के बयानों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को कपिल सिब्बल ( kapil Sibal ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) पर हमला किया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मुद्दे पर पीएम असंगत बयान दे रहे हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि भारतीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर अंदर लद्दाख के वाई जंक्शन पर चीन ने कब्जा कर लिया है।

प्रधानमंत्री से पूछा – भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कैसे किया

एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा कि वाई जंक्शन ( Y junction ) पर चीन के कब्जे के बाद अब गश्ती पड़ाव संख्या 14 भारतीय सुरक्षाबल नहीं पहुंच सकते, जबकि यह हमारा इलाका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद यह कैसे हुआ?

लद्दाख के बर्टसे शहर से अब सिर्फ 7 किलोमीटर दूर चीनी सेना

सिब्बल ने आगे कहा कि वाई जंक्शन पर कब्जे के बाद अब चीन और आगे घुसपैठ कर रहा है। वह गश्त पॉइंट संख्या 10, 11, 11 ए, 12, 13 में भारतीय सैनिकों के काम में बाधा डाल रहा है। खतरनाक बात यह है कि वाई जंक्शन से दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) में भारतीय हवाईपट्टी से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यह इलाका चीनी तोपों की रेंज में है। यह बेहद खतरनाक बात है कि चीन अब लद्दाख ( Ladakh ) के बर्टसे शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है।

Why doesn't PM publicly condemn brazen acts of infiltrations, incursions & occupation of Indian territory? I want PM to publicly condemn China. We'll support him. Situation is such that PM's statement that nobody intruded in India is being used by China globally:Kapil Sibal, Cong pic.twitter.com/HRyssNtTgL