कारगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तान की सोच से कहीं आगे चल रहे थे अटल जी: मोदी

नई दिल्ली। कारगिल युद्ध के 20 साल हो चुके हैं। पूरा देश Kargil Vijay Diwas मना रहे है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कागरिल युद्ध से जुड़ी यादें साझा की हैं।

'सैनिकों के साथ खड़ा था देश'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 में जब करगिल युद्ध के दौरान पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा हो गया था। छोटे छोटे बच्चे जवानों की मदद के लिए अपने गुल्लक तोड़ रहे थे।

उस वक्त अटल जी ने देश को एक मजबूत भरोसा दिलाया था, जिसके दम पर हम कारिगल फतह कर सके।

अटल जी ने ठान लिया था कि....

मोदी ने कहा कि कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने कहा था कि हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी।

Atal Bihari Vajpaye जी ने ठान लिया था कि हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे। ऐसे जवाब देंगे जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी।

रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव दुश्मन पर भारी पड़ गया। अटल जी पाक से कहीं आगे की सोच रहे थे।

#WATCH PM Modi: When Param Vir Chakra awardee, son of Himachal Pradesh, J&K Rifles Captain Vikram Batra had said, "yeh dil maange more", his heart wasn't asking for himself, not for a religion, a language or a caste but for the whole Bharat, for Maa Bharati. #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/uRH6rgE0Ba