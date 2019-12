कर्नाटकः सूर्य ग्रहण के दौरान तंदरुस्त बनाने के लिए तीन दिव्यांग बच्चों को जमीन में गाड़ा गया

बेंगलूरु। कर्नाटक के एक गांव में बृहस्पतिवार को सूर्य ग्रहण के दौरान अंधविश्वास की एक अजीब झलक देखने को मिली। राज्य के कलबुर्गी में ताजसुल्तानपुर गांव में तीन दिव्यांग बच्चों को गर्दन तक जमीन में इसलिए गाड़ दिया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा करने से वो चंगे हो जाएंगे और उनके शरीर के विकार दूर हो जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक तेजसुल्तानपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह में सूर्य ग्रहण के दौरान तीन बच्चों को जमीन में गाड़ दिया गया। उनका केवल सिर जमीन के बाहर था और बाकी शरीर जमीन के अंदर।

तीनों दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को यह उम्मीद थी कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा करने से उनके बच्चों के शरीर के विकार खत्म हो जाएंगे और वह सामान्य हो जाएंगे। करीब दो घंटे तक जमीन में गड़ा रखने के बाद सूर्य ग्रहण के खत्म होने पर उन्हें बाहर निकाल लिया गया।

Karnataka:A group of ppl protested at Bengaluru's Town Hall against superstitious beliefs followed during solar eclipses, Activist N Murthy said,"Superstitions like don't go outside,don't eat or drink during the eclipse are wrong. Scientists only say don't view it with naked eye" pic.twitter.com/Nipz2QM596