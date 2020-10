Karnataka: Former CM Siddaramaiah ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कालाबुरागी जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान सिद्धारमैया ने किसानों और ग्रामीणों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए सरकार से मांग की जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक ने राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्यो के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की मांग की है। राज्य के राजस्व विभाग ने यहां आईएएनएस से कहा कि मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष राहत पैकेज के रूप में 10,000 करोड़ रुपये की मदद को लेकर पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने बुधवार को राज्य के उत्तरी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण किया था।"

