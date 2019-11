कनार्टक: उपचुनाव लड़ सकते हैं अयोग्य करार दिए गए विधायक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लड़ सकते हैं।

कोर्ट ने हालांकि उनकी अयोग्यता बरकरार रखी। साथ ही न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला दिया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है।

Karnataka MLAs challenging the orders of the then Assembly speaker KR Ramesh Kumar to disqualify them: Supreme Court judge Justice NV Ramana says "We are upholding the order of the Speaker." pic.twitter.com/qbQfEiq5rC

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस्तीफे की वैधता पर टिप्पणी करने से परहेज किया है।

शीर्ष अदालत ने संवैधानिक नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि अध्यक्ष केवल इस्तीफे की यह जांच कर सकते हैं कि स्वेच्छा से दिया गया है या अन्यथा कारणों से।

Karnataka MLAs challenging the orders of the then Assembly speaker KR Ramesh Kumar to disqualify them: Supreme Court says "It is equally binding on the govt and opposition."Justice NV Ramana, reads out 'we do not appreciate the manner in which the petitioners came to the Court' pic.twitter.com/Mm3QeoSzg0