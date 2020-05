हिंदुओं की दुकान से मुस्लिम महिलाओं ने खरीदा सामान तो बीच सड़क पर गुंडों ने घेरकर धमकाया VIDEO

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच कर्नाटक ( Karnatala ) से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां हिंदुओं की दुकान से खरीदारी करने पर कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं ( Threatened To Muslim Women ) को सड़क पर घेरा लिया। महिलाओं के साथ गाली-गलौज कर उनको धमकाया गया। घटना का वीडियो ( Video Viral ) सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं की दुकान से सामान खरीद कर लौट रही थी। इसी बीच कुछ लोगों ने महिलाओं को घेर लिया और उनके साथ गाली-लगौज करने लगे। वीडियो में गुंडे महिलाओं से कह रहे हैं कि मुस्लिमों की दुकानें खुली हैं तो हिंदुओं की दुकानों से सामान क्यों खरीदा, साथ ही महिलाओं के हाथ में केसरिया रंग की कैरी बैग देखकर भी उनके साथ बदतमीजी की गई।

रेस्टोरेंट, मिठाई, नाई समेत कई प्रकार की दुकान खुलेंगी, आज से इन छूट के साथ लागू हुआ Lockdown 4.0

Whether Karnataka is an Islamic Republic!!!???



Radicals threatening Muslim women for purchasing garments from a Hindu's shop in Davangere!



These religious extremists who are enforcing sharia in a democratic nation must be given the taste of Indian law!@AmitShah @HMOIndia pic.twitter.com/Swviv3Uzrw