नई दिल्ली। जानवर तो जानवरों जैसी हरकतें ही करेंगें, लेकिन सोचिए अगर जानवर इंसानों जैसी हरकत करने लगे तो? वैसे भी जंगल में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जंगल वो जगह है जहां इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का राज चलता है। इसी तरह सोशल मीडिया के अस्तित्व में आ जाने जे बाद जंगल के जानवरों द्वारा की गई अजीबोगरीब हरकतें भी लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन हाल ही में एक हाथी का ऐसा वीडियो वारयल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं आखिर ये हुआ कैसे। वीडियो में हाथी स्मोकिंग करत हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें यह वीडियो कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क में लिया गया है।

THE SMOKING #ELEPHANT! This video taken by our colleague Mr Vinay Kumar, captures a wild Asian Elephant exhibiting incredibly unusual behaviour–ingesting charcoal and blowing out the ashes! He recalls the incredible sighting in detail: https://t.co/cn3ooLBanD @TheWCS pic.twitter.com/DpUyf5w4vA