टीपू सुल्तान की जयंती पर राजनीति जारी, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

बेंगलूरु। 18वीं सदी में मैसूर साम्राज्य के शासक रहे टीपू सुल्तान की आज कर्नाटक में जयंती मनाई जा रही है। वहीं टीपू सुल्तान की जयंती पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। साथ ही प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मेडीकेरी में टीपू जयंती मनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे समूहों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

Karnataka: Various groups protesting against #TipuJayanti celebrations in Madikeri detained by police. pic.twitter.com/6RzQNgMWRk — ANI (@ANI) November 10, 2018

इससे पहले टीपू जयंती मनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कई समूहों ने श्री ओमकारा मंदिर में प्रार्थना की। इसके बाद वे टीपू जयंती का उत्सव मनाए जाने के खिलाफ एक जुलूस में शामिल हुए।

Karnataka: Various groups protesting against #TipuJayanti celebrations in Madikeri offer prayers at Sri Omkareshwara Temple in the town. They will then carry out a procession against the celebrations, which are being observed in the state today. pic.twitter.com/mOso1uvtN7 — ANI (@ANI) November 10, 2018

वहीं इस मुद्दे पर हो रहे विरोध को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हैं। सुरक्षा के पुख्ता इतंजाम किए हैं। हुबली और धारावाड़ के कई इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू है। अर्थात अब एक साथ एक जगह पर चार से अधिक लोग इक्ट्ठा नहीं हो पाएंगे। प्रशासन ने कहा है कि 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 11 नवंबर सुबह 7 बजे तक हुबली और धारावाड़ के कई शहरों में धारा 144 लागू रहेगा। बता दें कि मेडीकेरी में भाजपा और कोडाव राष्ट्रीय परिषद समेत विभिन्न संगठनों ने बंद बुलाया है।

Madikeri: Security has been tightened in Madikeri in the light of a shutdown called in the town against #TipuJayanti celebrations being observed today. The shutdown has been called by various organisations, including BJP and Codava National Council. #Karnataka pic.twitter.com/AjPIIAzUiN — ANI (@ANI) November 10, 2018

सियासत जारी

टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर राजनीति भी हो रही है। भाजपा ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी जिला सचिव सज्जल कृष्ण्ण का कहना है कि टीपू जंयती के नाम पर सरकार जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। टीपू कोई योद्धा नहीं थे, उन्होंने कई हिंदुओं को मारा और मंदिरों पर आक्रमण किया। ऐसे व्यक्ति को हम महान क्यों बता रहे हैं? यह केवल वोट बैंक की राजनीति है। कोडागु में सभी इसके विरोध में हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि एक अत्याचारी के जन्मदिन को मनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी थे। तो वहीं कांग्रेस और कर्नाटक सरकार ने कहा है कि भाजपा के विरोध के बावजूद भी 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक मनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने पिछले सप्ताह कहा था कि पिछली कांग्रेस सरकार की नीति को बरकरार रखते हुए 10 नवम्बर को ‘टीपू जयंती’ मनाई जाएगी। इसके बाद ही भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।

Govt is wasting public money in the name of #TipuJayanti. Tipu is not a warrior, he killed so many Hindus & attacked temples. Why are they glorifying a man like him? This is only vote bank politics. Everyone in Kodagu is opposing the celebrations: Sajjal Krishnan, BJP Dist Secy pic.twitter.com/IwrfZbMZuk — ANI (@ANI) November 10, 2018

सीएम कुमारस्वामी जंयती कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे

टीपू सुल्तान की जयंती के इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि खराब सेहत की वजह से वह इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे। साथ ही डॉक्टर ने उन्हें तीन दिन के लिए (11 नवंबर तक) आराम करने की सलाह दी है। कुमारस्वामी के समारोह में भाग नहीं लेने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, कांग्रेस और जद-एस के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने समारोह में शामिल नहीं हो पाने के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था और दोनों दलों में टीपू जयंती के आयोजन को लेकर कोई मतभेद नहीं है।

हाईकोर्ट में 9 फीसदी महिला जज, 68 साल में सिर्फ 8 महिला जजों की हुई नियुक्ति

Karnataka CM HD Kumaraswamy will not participate in Tipu Jayanti program as doctors have advised him to take rest for three days, till November 11. (File pic) pic.twitter.com/PjLiB7ODXT — ANI (@ANI) November 9, 2018

वहीं जानकारों का कहना है कि कुमारस्वामी ने पहले समारोह में शामिल होने का फैसला किया था लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। कुमारस्वामी जब 2014 में टीपू जयंती के खिलाफ कोडुगू में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे तो जद-एस के सत्ता में आने पर इस आयोजन को बंद करने का आश्वासन दिया गया था। बताया जाता है कि वोक्कालिगा समुदाय, जिससे कुमारस्वामी आते हैं वह सरकारी स्तर पर टीपू सुल्तान की जयंती के आयोजन के खिलाफ है। इसी कारण कुमारस्वामी ने अंतिम क्षणों में कार्यक्रम से दूर रहने का निर्णय लिया। दूसरा कारण, टीपू सुल्तान से जुड़ा मिथक भी बताया जा रहा है। चर्चा है कि टीपू के महिमामंडन का प्रयास करने वाले लोगों के मुश्किल में घिरने के मिथक के कारण भी कुमारस्वामी और उनका परिवार इस आयोजन से दूर रहना चाहता है।