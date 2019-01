SC से विदेश जाने की मांगी इजाजत, तो ED ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे कार्ति चिदंबरम

नई दिल्ली। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम के बेटे और आईएनएक्स मीडिया मामले में घिरे कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में विदेश जाने की इजाजत के लिए याचिका डाली थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। लेकिन प्रवर्तन निदेशायल ने भी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कार्ति चिदंबरम की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

Supreme Court asks enforcement directorate to inform it by Wednesday, 30 January about the dates when the agency wants to question Karti Chidambaram in INX media case. SC to hear plea of Karti Chidambaram seeking permission to travel abroad from Feb 21-28, on 30 Jan. (file pic) pic.twitter.com/MOnqQNBTYe