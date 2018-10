जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां नियंत्रण रेखा पर रविवार को घुसपैठ का प्रयास विफल करते हुए भारतीय सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया गया। इस दौरान दोनों और से हुई गोलीबारी में तीन जवान भी शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह घटना राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के सुंदरबनी सेक्टर में हुई। यहां भारतीय जवानों को सीमा पर से हो रही घुसपैठ की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सेना ने ग्रुप में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को चेतावनी दी, जिस पर उन्होंने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों के बीच चली मुठभेड़ के दौरान घुसपैठ कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया गया जबकि तीन जवान शहीद हो गए।

Rajouri: 2 pakistani intruders neutralised, 3 security forces lost their lives in action in Sunderbani sector along the LOC . One security personnel injured. Two AK-47 rifles have been recovered. Operation underway. #JammuAndKashmir (Visual deferred by unspecified time) pic.twitter.com/aC2a4iOz6U