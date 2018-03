कश्मीर: शोपियां में पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला, मुठभेड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई

नई दिल्ली।जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार को हुई मुठभेड़ के बाद सोमवार को दो और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक शव की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आशिक हुसैन भट्ट के रूप में हुई है और उसका शव सोमवार को सैदपोरा क्षेत्र से बरामद किया गया। वह 13 नवंबर 2017 से लापता था। जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकी की पहचान शाहिद अहमद डार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों ने पहनू गांव में रविवार की शाम आठ बजे एक मोबाइल वाहन जांच चौकी पर गोलीबारी कर दी जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी इसका जवाब दिया और एक आतंकवादी मारा गया। रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारा गया। इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान अभी जारी है। गोलीबारी में मारे गए तीनों लोग आतंकियों के सहयोगी बताए जा रहे हैं।

Two bodies of terrorists and four other bodies recovered. Two weapons have also been recovered from the terrorists: J&K DGP SP Vaid on attack in #Shopian last night pic.twitter.com/umGFfQOouj