नई दिल्ली। कश्मीरी व्यापारियों ने जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान चार नागरिकों की मौत के विरोध में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीनगर में गुरुवार को अमरसिंह कॉलेज और पुलिसकर्मियों में झड़प हुई। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने लाठी फटकारते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बता दें कि इससे पहले श्रीनगर के व्यापारियों और कारखाना मालिकों ने कश्मीर घाटी में हिंसा के अंतहीन चक्र के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर के केंद्र लाल चौक से विरोध मार्च किया था। इससे पहले व्यापारियों ने जब सोनवर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) के मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रेजीडेंसी रोड पर पोलो व्यू इलाके में उन्हें रोक दिया था।

J&K: Clash between students of Amar Singh College and Police personnel in Srinagar earlier today. Protesters pelted stones. Teargas shells were fired by Police. The students were protesting over civilian deaths in Shopian Police encounter last week pic.twitter.com/SvcKueN7Q0