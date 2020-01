शाहीन बाग पहुंचे कश्मीरी पंडित, अपने लिए मांगा प्रदर्शनकारियों से समर्थन

नई दिल्ली। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से कश्मीरी पंडित अपने लिए समर्थन मांगेंगे। घाटी से जबरन बेदखल करने के बाद पिछले 30 वर्षों से अपनी खुद की दुर्दशा को उजागर करने के लिए समर्थन प्राप्त करने कश्मीरी पंडित रविवार को शाहीन बाग में जुटे।

नागिरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा 19 जनवरी को 'जश्न-ए-शाहीन' कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें कविता और गीतों के नाम एक शाम का आयोजन किया गया।

Jammu: Kashmiri pandits stage demonstration on 30th anniversary of their mass exodus from the Valley. Demonstrators say: We are living like refugees in our country but no one cares about us. We want to return to Kashmir as soon as possible. pic.twitter.com/P06pkcbtHX