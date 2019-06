FIRST TO LAST: देश-दुनिया की सुबह से रात तक की 10 बड़ी खबरें

दिल्ली में पहली बार 48 पार पहुंचा तापमान कठुआ गैंगरेप केस में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंधन किया पश्चिम बंगाल में तनाव और हिंसा पर केंद्र में मंथन जारी पाक के दावे पर बोले सेना प्रमुख बिपिन रावत ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ईडी के सामने नहीं हुई पेश उरी' के बाद विक्की कौशल का डरावना चेहरा