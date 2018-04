नई दिल्ली। तमिलनाडु में कावेरी प्रबंधन बोर्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। बोर्ड की मांग के समर्थन में अब बड़ी-बड़ी हस्तियां भी जुड़ जा रही हैं। इन हस्तियां की फेहरिस्त लगातर लंबी होती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है वल्लुवर कोट्टम में बोर्ड की मांग के लिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी जुड़ने लगे हैं।

तमिल एक्टरों का समर्थन

कावेरी जल विवाद को लेकर नदिगार संगम, यानी एक्टर्स असोसिएशन, वल्लुवर कोट्टम में इकट्ठी हुई है। अब तक तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर विजय, एम नासर और विशाल प्रदर्शन स्थल पर पहुंच चुके हैं। आयोजन में कई सितारों के आने की उम्मीद जताई जा रही है।

Chennai: Tamil actors Vijay, M. Nassar and Vishal take part in protest over #Cauvery issue. pic.twitter.com/OhZgirdvMf

रजनीकांत और कमल हासन दिखे साथ

कावेरी जल विवाद का समर्थन करे के लिए अभिनेता से नेता बने रजनीकांत और कमल हासन अपने राजनीतिक टकराव को अलग रखकर इस प्रदर्शन में एक साथ मंच साझा करते दिखे। इस दौरान दोनों ने वहां मौजूद लोगों का हाथ जो़ड़ कर अभिवादन किया।

Chennai: Rajinikanth, Kamal Hassan and Dhanush take part in protest over demand for formation of #CauveryMangementBoard pic.twitter.com/HCY7RTiGLv