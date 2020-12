किसानों के समर्थन में केजरीवाल ने की अपील, कल पूरा देश एक दिन का उपवास रखे

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में कल यानि सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से भी उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घरों में एक दिन का उपवास रखकर किसानों की मांगों का समर्थन करें।

I appeal to AAP workers & supporters and the public to observe one-day fast tomorrow in support of farmers. I will also fast tomorrow: Delhi CM and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal pic.twitter.com/LstrQ7UMg4