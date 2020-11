केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा - कर्फ्यू लगाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से विस्तार से कार्ययोजना देने को कहा था। इस मामले में गुरुवार को एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि तत्काल किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार कर्फ्यू लगाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये हलफनामा दिल्ली सरकार ने देश के अन्य शहरों की तरह रात या सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने की योजना के बारे में जानकारी मांगे जाने पर अदालत के सामने पेश की है।

Delhi Government informs Delhi High Court that there is no decision yet on imposing any kind of curfew, but it is under active consideration depending on the #COVID19 situation.



The response came on court's query over plans to impose night or weekend curfews like other cities.