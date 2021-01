केरल के सीएम का ऐलान, जनवरी से मार्च 2021 तक सिनेमा थिएटर को मनोरंजन कर से छूट होगी

नई दिल्ली। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए अहम ऐलान किया है। इस दौरान बीते कई महीनों से बंद पड़े सिनेमा हॉल मालिकों को राहत देने की कोशिश की गई है। उन्होंने ऐलान किया कि जनवरी से मार्च 2021 तक सिनेमा थिएटर को मनोरंजन कर से छूट होगी। सिनेमाघरों के बंद होने के दौरान 10 माह के लिए फिक्स्ड बिजली शुल्क 50 प्रतिशत तक कम हो गया है।

Exempted cinema theaters from entertainment tax from January to March 2021. Fixed electricity charges reduced by 50% for the 10 months during when theatres were closed. Validity of various licenses extended: Kerala CM Pinarayi Vijayan



