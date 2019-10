कांग्रेस सांसद की पत्नी का बेतुका बयान, रेप से की किस्मत की तुलना, मचा बवाल

नई दिल्ली। केरल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कांग्रेस सांसद हिबी ईडन की पत्नी ने बेतुके बयान से बवाल खड़ा कर दिया है। सांसद की पत्नी का बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अन्ना लिंडा ईडन (सांसद की पत्नी) ने अपने फेसबुक पोस्ट में किस्मत की तुलना रेप से कर डाली थी। उनके इस पोस्ट पर जमकर बवाल हो गया।

लिंडा ईडन ने लिखा कि किस्मत रेप की तरह है, अगर आप उसे रोक नहीं सकते हैं तो उसका आनंद लीजिए। उनके इस पोस्ट पर काफी बवाल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट पर माफी मांगी है।

Kerala Congress MP Hibi Eden's wife, Anna Eden's Facebook post.

The caption encapsulates a sick mentality. This shit cannot be tolerated.

This makes me extremely angry and disgusted.

She's a law student.

Sick! pic.twitter.com/dNVSYL7CZY