केरल : कस्टम विभाग ने माकपा नेता की पत्नी विनोदिनी को भेजा समन, केंद्रीय मंत्री ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

नई दिल्ली। केरल में भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरोप.प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने शनिवार को केरल में माकपा के पूर्व राज्य सचिव कोडिएरी बालाकृष्णन की पत्नी विनोदिनी को नोटिस भेजकर 10 मार्च को पेश होने के लिए कहा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कोडिएरी बालाकृष्णन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

The latest issue is where iPhones were given as a bribe. It is reported that one iPhone is being used by the former secretary of CPI(M)'s wife. How did it reach her?: MoS MEA V Muraleedharan pic.twitter.com/j8P3xNn0Jw