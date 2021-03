Kerala : ED ने पूर्व मंत्री इब्राहिम कुन्जू को जारी किया नोटिस, 22 मार्च को पेशी के लिए बुलाया

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने पूर्व मंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक वीके अब्राहिम कुन्जू के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पूर्व मंत्री कुन्जू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 22 मार्च को कोच्चि कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने उनकी आय और संपत्ति का डिटेल भी अपने साथ लाने का निर्देश दिया है।

Kerala: ED served notice to former minister & Indian Union Muslim League MLA VK Ebrahim Kunju, asking him to appear before its Kochi office on March 22nd for interrogation in connection with a money laundering case. ED also asked to produce details of his income and assets.