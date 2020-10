Kerala : सामने आई कोविद-19 का इलाज करा रही महिला को बिस्तर से बांधने की घटना, कांग्रेस ने की जांच की मांग

नई दिल्ली। केरल ( Kerala ) के त्रिशूर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस मामले का खुलासा होने के बाद केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रथपन ( TN Prathapan ) ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा से इस मामले की जांच की मांग की है।

Kerala: Congress MP TN Prathapan demands Health Minister KK Shailaja to inquire into an incident where an elderly woman, who was #COVID19 positive, was allegedly tied to a bed to prevent her from falling off - instead of using bed rails - at Government Medical College, Thrissur.