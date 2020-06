केरल में प्रेग्नेंट हथिनी को खिलाया पटाखों से भरा अनानास, गुस्से में बॉलीवुड जगत, FIR दर्ज

नई दिल्ली।

Pregnant Wild Elephant in Kerala: केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी की पटाखों से भरा अनानास खिलाकर हत्या ( Elephant Killed ) करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया ( Social Media ) पर फूट पड़ा है। इस घटना पर बॉलीवुड ( Bollywood ) के कई स्टार्स ने प्रतिक्रिया दी है। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना, स्तब्ध रह गया। इस मामले में केरल पुलिस ( Kerala Police) ने अज्ञात लोगों के लिए मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि मंगलवार को कुछ स्थानीय लोगों ने गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था। जिसके बाद हथिनी की मौत हो गई थी।

भूखी गर्भवती हथिनी को खिला दिया पटाखों से भरा अनानास, मुंह और पेट में फटा, तड़प तड़प कर हो गई मौत

There's a natural law of karma that vindictive people, who go out of their way to hurt others, will end up broke and alone.”#Elephant pic.twitter.com/1J2epz2YDG — Aman banka (@AmanBanka00) June 2, 2020

गुस्से में बॉलीवुड जगत ( Bollywood Reaction )

इस मामले के बाद बॉलीवुड जगत का भी खून खोल उठा है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रद्धा बोलीं- क्या लोगों के पास दिल हैं? वहीं, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने लिखा, कैसे? ऐसा कुछ कैसे हो जाता है? आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

An act most #inhumane to will fully feed a pineapple full of fire crackers to friendly wild pregnant #Elephant is just unacceptable..strict action should be taken against the culprits sir 🙏🏽@vijayanpinarayi @CMOKerala @PrakashJavdekar @moefcc @ntca_india https://t.co/ittFQogkQV — Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 2, 2020

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- यही वजह है कि हमें पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कहा, भयानक बहुत भयानक, हमें उनकी आवाज बनना होगा। वहीं रणदीप ने कहा- ये अमानवीय है। रणदीप ने अपने इस ट्वीट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी टैग किया है।

Shameful, heartbreaking, infuriating.



Hope these criminals are lawfully sentenced and the community is sensitised about what it means to share this planet with other species. pic.twitter.com/tM4sMuCbta — वरुण 🇮🇳 (@varungrover) June 3, 2020

भटक गई थी हथिनी

बता दें इस घटना को केरल के मलप्पुरम जिले के वन अधिकारी ने शेयर किया था। उन्होंने बताया, हथिनी खाने की तलाश में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में आ गई थी। इस दौरान किसी ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। हथिनी ने तड़त-तड़प कर दम तोड़ दिया।