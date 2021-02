Kerala : राहुल गांधी पहुंचे कालीकट, कल पदयात्रा में होंगे शामिल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वयनाड से सांसद राहुल गांधी कालीकट पहुंच गए हैं। वह 22 और 23 फरवरी को केरल विधानसभा में प्रतिपक्ष और पार्टी के नेता रमेश चेन्निथला के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सप्ताह पार्टी के प्रचार के लिए तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे। सोमवार और मंगलवार को राहुल गांधी केरल में होंगे। उसके बाद वो तमिलनाडु पहुंच कर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

Kerala: Congress leader Rahul Gandhi reaches Calicut International Airport.



He is scheduled to attend the programme to mark the culmination of padayatra being undertaken by state Leader of Opposition Ramesh Chennithala & other programmes on Feb 22 & Feb 23. pic.twitter.com/0MxdA4Bavn