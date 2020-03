सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ: केरल में दुकानदारों ने राशन देते वक्त अपनाया ये तरीका

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) से पूरी दुनिया में तबाही मची है। भारत भी इस खतरनाक वायरस से अछूता नहीं है। देश में अब तक करीब 1100 लोग इस वायरस संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश को लॉकडाउन ( Lockdown ) कर दिया गया है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंस ( Social Distance ) मेंटेन करने के लिए कहा गया है। क्योंकि, सरकार का साफ कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। सरकार के इस आदेश का लोग पालन भी कर रहे हैं। वहीं, बाजारों में सामान खरीदने के दौरान अलग-अलग जगहों पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन, केरल में कुछ दुकानदार राशन देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा फॉर्मूला अपना रहे हैं जो चर्चा का विषय बन गया है।

ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरम ( Thiruvananthapuram ) की, यहां कुछ दुकानदार राशन देते वक्त सोशल डिस्टेंस बनाने का अनोखा फॉर्मूला अपनाए हैं। यह फॉर्मूला काफी सुर्खियों में है। दुकानदारों ने राशन देने के लिए एक लंबे पाइप का इस्तेमाल किया है और नीचले सिरे से उसे टर्न कर दिया गया है ताकि राशन आसानी से थैले में जा सके।

