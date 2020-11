Kerala Gold Smuggling Case : एनआईए कोर्ट ने रबिंस हमीद को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। चर्चित केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में आरोपी रबिंस हमीद को राहत देने से इनकार कर दिया। एनआईए अदालत ने हमीद को 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Special National Investigation Agency (NIA) Court today remanded Rabins Hameed-an accused in #KeralaGoldSmugglingCase, to 5 days of judicial custody.



He was deported by the UAE govt following Interpol's Blue Corner notice against him, & arrested at Kochi airport on 26th Oct. pic.twitter.com/LdZQHieS6Q