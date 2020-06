केरल ने कोरोना से जंग में महाराष्ट्र के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, 100 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स जाएंगे मुंबई

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में भी महामारी अपने पैर पसार रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की मदद के लिए केरल सरकार ( Kerala Govt ) ने हाथ बढ़ाया है। महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Govt ) के एक अनुरोध के बाद कोरोनावायरस के प्रसार के खिलाफ लड़ने के प्रयासों को मजबूती देने के लिए केरल से 100 से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की टीम मुंबई ( Mumbai ) जाएगी।

हालांकि इनमें कुछ लोग सोमवार को मुंबई पहुंच गए हैं।

A 100 member medical team of doctors and nurses from Kerala led by Santhosh Kumar Dy. Superintendent of TVM Medical College volunteers to assist Mumbai doctors in the battle against Covid19.Advance team has already reached Seven Hills Hospital.Doctors without borders!