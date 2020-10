कोरोना की वजह से नहीं इस खतरनाक बीमारी से हुई केशुभाई पटेल की मौत

नई दिल्ली। डॉक्टर्स ने केशुभाई पटेल की मौत की वजह कोरोना वायरस से होने की खबरों को उस वक्त विराम लगा दिया जब उन्होंने बताया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। उन्होंने काफी बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जीवित नहीं रह सके। उन्हें सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि केशुभाई पटेल गुजरात में पाटीदार नेता थे और गुजरात के दो बार मुख्य मंत्री भी रह चुके थे। 2012 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ नई पार्टी भी बनाई थी।

We tried to revive him but couldn't after he was brought to the hospital in an unconscious state, following sudden cardiac arrest. He was declared dead at 11:55 am. He didn't die due to Corona: Dr Akshay Kiledar, Administration, Sterling Hospital on Keshubhai Patel's demise