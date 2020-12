खट्टर ने पंजाब के किसानों से अपील, सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर गंभीरता से विचार करें

नई दिल्ली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि मैं पंजाब के किसानों से अपील करता हूं कि वे सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर गंभीरता से विचार करें। हरियाणा के किसान सिंचाई की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे को उठाया है। हम मांग करते हैं कि एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा होना चाहिए।







I appeal to farmers of Punjab to seriously consider SYL (Sutlej Yamuna Link) canal matter. Farmers of Haryana are struggling with a shortage of irrigation. I have raised this issue. We demand that construction of SYL canal should be completed: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/I0QhZIQs6C