श्रीपद नाइक की जगह लेंगे किरण रिजिजू, आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

नई दिल्ली। गोवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक के सड़क हादसे में में घायल होने के बाद अब उनकी जगह केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वहीं केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को लेकर खबर आई है कि गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कुछ समय के लिए उन्हें बाहर लाया गया। अब उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। जल्द ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद श्रीपद नाइक को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

Union Sports Minister Kiren Rijiju (in file pic) given additional charge of Ministry of AYUSH during the hospitalisation and treatment of Union Minister Shripad Y Naik following a road accident pic.twitter.com/JJA1s8iDj8