जानें केंद्र सरकार की Mission Karmayogi योजना, आम जनता को कैसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश में सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी ( Mission Karmayogi ) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सिविल सेवा सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस कदम से सिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों को और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, पेशेवर, प्रगतिशील, सक्रिय, पारदर्शी, सक्षम और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मिशन के तहत सरकारी कामों को कैसे बेहतर किया जाए उस पर काम किया जाएगा। यानी आम आदमी तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं मिशन कर्मयोगी से जुड़ी हर अहम बात।

अब तक 103 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं पीएम मोदी, जानें किन कामों में खर्च होती है ये राशि

The iGOT platform will enable the transition to a role-based HR management & continuous learning. Mission Karmayogi aims to prepare Civil Servants for the future by making them more creative, constructive & innovative through transparency and technology. #CivilService4NewIndia pic.twitter.com/NxGBcAxUGo