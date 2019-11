चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' का खौफ, कोलकाता एयरपोर्ट 12 घंटे के लिए किया गया बंद

नई दिल्ली। प्रचंड चक्रवाती तूफान बुलबुल के प्रभाव से होने वाले किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने विमानों और तीन जहाजों को तैयार रखा है।

यह जानकारी सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने कहा कि ईस्टर्न नेवल कमांड (ENC) ने उत्तरी दिशा में बढ़ रहे चक्रवाती तूफान पर करीब से नजर बनाए रखा है।

वहीं, प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया है।

अयोध्या फैसला देखने के लिए काश यह कारीगर जिंदा होता! 21 साल तक किया था ऐसा काम...

Coastal districts of Odisha and West Bengal battered by heavy rains due to #CycloneBulbul https://t.co/Xd5CyJcZu1

प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में तैनात किए गए नौसेना के विमान, मछुआरों को चक्रवाती तूफान को देखते हुए चेतावनी देने के साथ उन्हें करीबी बंदरगाह पर आश्रय लेने की सलाह दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नौसेना के तीन जहाजों को राहत साम्रगी के साथ विशाखापत्तनम में तैनात किया गया है, ताकि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राहत कार्य के लिए दस गोताखोर और चिकित्सीय दलों को भी तैयार रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी अयोध्या में ब्रिटिश साम्राज्य से पहले राम चबूतरा की बात, सीता रसोई की पूजा के सबूत

#CycloneBulbul Cabinet Secretary reviews situation and preparedness to deal with the cyclonic storm over West Bengal and Odisha during NCMC meeting



(Image: PIB/IMD) pic.twitter.com/SB0qPmFdw9