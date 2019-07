कोलकाता मेट्रो के दरवाजे में फंसने से बुजुर्ग की मौत, टीएमसी सांसद ने राज्य सभा में भेजा नोटिस

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांता छेत्री ( TMC MP Shanta Chhetri ) ने राज्यसभा में कोलकाता मेट्रो ( Kolkata metro ) को लेकर शून्यकाल का नोटिस दिया है। इस नोटिस में उन्होंने 'मेट्रो रेल दुर्घटना और केंद्र की मेट्रो रेल कोलकाता द्वारा उपेक्षा' का मुद्दा उठाया है। बता दें कि शनिवार शाम पहली बार कोलकाता मेट्रो में एक यात्री की मौत ( Kolkata Metro Death Case ) की खबर सामने आई थी।

Trinamool Congress MP Shanta Chhetri has given Zero Hour Notice in Rajya Sabha on 'Metro Rail accident and neglect by Centre of Metro Rail Kolkata.'