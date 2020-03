कोविड-19: 15 हजार करोड़ रुपए से दुरुस्त होगी स्वास्थ्य सेवा, 21 दिनों कोरोना को ऐसे देंगे मात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संपूर्ण देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की और सभी से हर हाल में केवल घरों में ही रहने का आग्रह किया।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने और सक्षमता से कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह प्रावधान किया है।

कामयाबी: पुणे के वैज्ञानिकों का कमाल- कोरोना का पहला स्वदेशी टेस्टिंग किट तैयार

Addressing the nation on battling the COVID-19 menace. #IndiaFightsCorona https://t.co/jKyFMOQO5a — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020

उन्होंने सभी वर्गो के लोगों को रविवार को हुए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब हम पर संकट आता है तो किस प्रकार से हम मिलजुल कर सामना करते हैं। आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोरोना की स्थिति को समाचार के माध्यम से देख भी रहे हैं, और समझ भी रहे हैं। विकसित से विकसित देश भी इससे बेबस नजर आए। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोनावायरस इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि चुनौती बढ़ती जा रही है। सभी देशों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि इसका एकमात्र विकल्प सोशल डिस्टेंसिंग है यानि अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का और कोई उपाय नहीं है। अगर इससे बचना है तो इसके संक्रमण की साइकिल को तोड़ना ही होगा।"

जानें हंता वायरस भारत के लिए कितना खतरनाक? चीन में एक शख्स की हो चुकी मौत

Ministry of Home Affairs guidelines for offences and penalties during the 21-day countrywide lockdown. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/wo7TKR80eA — ANI (@ANI) March 24, 2020

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल बीमार लोगों के लिए है, बल्कि यह हर परिवार, परिवार के हर सदस्य, यहां तक कि प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की गलत सोच, लापरवाही आपको, आपके बच्चों को, आपके माता-पिता को और आगे चलकर पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही, तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और, ये कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

Coronavirus: अमित शाह के सामने छलका डॉक्टर्स का दर्द, मकान मालिक घर खाली करने का बना रहे दबाव

Ministry of Home Affairs order for the 21-day countrywide lockdown. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/Hz1KDfYHIA — ANI (@ANI) March 24, 2020

प्रधानमंत्री ने कहा कि साथियों पिछले दो दिनों से बहुत से राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में पूरा लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाएगी। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। लॉकडाउन की कीमत देश को उठानी पड़ेगी। लेकिन आपके परिवार को बचाना, आपके जीवन को बचाना, इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

क्या कोरोना से निपटने का सिंगापुर मॉडल? इस जानलेवा वायरस से नहीं हुई एक भी मौत

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं, वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए लॉकडाउन 21 दिन का होगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो हमारा देश 21 वर्ष पीछे चला जाएगा। घर में रहें और घर में ही रहें। घर से बाहर बढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ला सकता है। कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए एहतियात बरतिये और अपने घरों में रहिए।"

Coronavirus: क्या सूंघने की क्षमता का कम होना भी है कोरोना का लक्षण? जानें क्या कहते हैं वैज्ञाानिक