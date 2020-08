Kozhikode Plane Crash: एयर इंडिया ने खो दिए दो शानदार पायलट

कोझिकोड। दुबई से केरल ( saudi kerala flight ) आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के कोझिकोड हवाईअड्डे ( kozhikode airport ) पर लैंडिंग करते वक्त विमान के दुर्घटनाग्रस्त ( Air India flight accident ) होने में मारे गए 16 लोगों में चालक दल के दो पायलट भी शामिल थे। इस हादसे में एयर इंडिया ने अपने इन दो अनुभवी और होनहार पायलट को भी खो दिया। शुक्रवार शाम 7.41 बजे हुए इस हादसे में विमान ( Air India Flight Kozhikode ) रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और देखते ही देखते हर तरफ चीख-पुकार मच गई।

इस विमान हादसे ( Air india Express Crashed ) में मारे गए दोनों पायलट की पहचान 59 वर्षीय कैप्टन दीपक वसंत साठे और 33 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। एयर इंडिया के इस विमान के लिए उड़ान भरने वाले इन दोनों पायलट की मौतों की पुष्टि कोझिकोड के जिला कलेक्टर श्रीराम सम्बासिवाराव ने की है। पायलट और को-पायलट के शव कोझिकोड स्थित MIMS अस्पताल में रखे गए हैं।

जानकारी के मुताबिक पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force ) के एक पूर्व अधिकारी थे, जिन्हें 1981 में सेवा में नियुक्त किया गया था। साठे ने 22 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में काम किया था। वह वर्ष 2003 में स्क्वैड्रन लीडर ( Squadron Leader ) के रूप में सेवानिवृत्त हुए और ऑनलाइन उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वह वाणिज्यिक विमानों में पायलट के रूप में काम करने

Air India Express has issued the following statement regarding the incident involving Air India Express at Kozhikode, Kerala. pic.twitter.com/Bvqg5dvaXr