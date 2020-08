Kozhikode Plane Crash: पापा बनने वाले थे पायलट अखिलेश, बच्चे के जन्म से पहले छोड़ी दुनिया

नई दिल्ली।

Kozhikode Plane Crash: केरल के कोझिकोड हवाईअड्डे पर 190 यात्रियों को लेकर आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस ( Air India Express Crash ) का विमान रनवे पर उतरते ही क्रैश हो गया। हादसे में पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे ( Captain Deepak Vasant Sathe ) और को-पायलट अखिलेश कुमार ( Co-pilot Akhilesh Kumar ) समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई। दोनों पायलट के परिवारों में मातम छाया हुआ है। 58 वर्षीय डीवी साठे की मां ने कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वह हमेशा दूसरों की मदद करता था।

बता दें कि उनके पिता भी सेना से रिटायर हैं। वहीं, हादसे ने को-पायलट अखिलेश कुमार के परिवार की खुशियां छीन लीं। अखिलेश की पत्नी गर्भवती हैं और 15 दिन बाद ही उनकी डिलीवरी होनी है। घर में नन्हे मेहमान का इंतजार हो रहा था, लेकिन इससे पहले ही अखिलेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

2017 में हुई थी शादी

31 वर्षीय अखिलेश कुमार उत्तर प्रदेश के मथुरा के मूल निवासी थे। दिसंबर 2017 में अखिलेश की शादी मेघा से हुई थी। पायलट अखिलेश कुमार तीन भाइयों से सबसे बड़े थे। उनकी पत्नी गर्भवती हैं और 15 दिन बाद ही उनकी डिलीवरी होनी है। बच्चे के जन्म को लेकर परिवार में खुशियां छाई हुई थी। अखिलेश 2017 में एयर इंडिया में शामिल हुए थे और लॉकडाउन से पहले घर आए थे।

पत्नी को जानकारी नहीं

परिजनों ने अभी मेघा को पति की मौत की जानकारी नहीं दी है। पायलट अखिलेश पैतृक गांव मोहनपुर के रहने वाले थे। यहां अब उनके रिश्तेदार ही रहते हैं। अखिलेश का परिवार गोविंद नगर क्षेत्र के पोतरा कुंड स्थित मकान में रहता है। उनके छोटे भाई लोकेश गुरुग्राम में रहते हैं। वो दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो गए हैं।

यात्रियों की बची जान बता दें कि एयर इंडिया का विमान IX 1344 दुबई से कोझिकोड के लिए उड़ान भर कर केरल पहुंचा था। इसी दौरान करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब विमान रनवे पर उतरा तो लैंडिंग के वक्त विमान 30 फीट नीचे गिर गया।

