कुलभूषण जाधव के फैसले पर बोले पीएम मोदी- ये सत्य और न्याय की जीत

नई दिल्ली। नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ( आईसीजे ) में भारत की बड़ी जीत हुई। ICJ ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। साथ ही ICJ ने ये भी फैसला सुनाया है कि Kulbhushan Jadhav को काउंसिलर एक्सेस की इजाजत मिलेगी।

कुलभूषण जाधव केस में International Court of Justice के फैसले पर भारत मेंकिसने क्या कहा?

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हम ICJ के फैसले का स्वागत करते हैं। ये सत्य और न्याय की जीत है। तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर फैसला देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बधाई। मुझे यकीन है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करती रहेगी।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस देने का निर्देश दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है।

सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किया। सुषमा ने कहा कि मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है

सुषमा ने लिखा कि जाधव के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं। साथ ही ICJ में भारत का पक्ष मजबूत तरीके से रखने वाले वकील हरिश साल्वे को भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से कुलभूषण जाधव के परिजनों को राहत मिलेगा।

प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

कुलभूषण जाधव पर देख हृदय से खुशी हुई। आखिरकार न्याय हुआ। पूरा भारत उनके परिवार के साथ उनके आनंद में शामिल होता है।

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

मैं कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक और भारत को काउंसिलर एक्सेस देने के आईसीजे के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। सत्य और न्याय की जीत होती है। हमारी धरती के बेटे को अपने परिवार के साथ जल्द वापस आना होगा।

सुभाष जाधव, कुलभूषण जाधव के चाचा

कुलभूषण जाधव के चाचा रिटायर्ड एसपी सुभाष जाधव ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सकारात्मक है, हालांकि परिवार को पूरी खुशी तब ही होगी जब कुलभूषण रिहा होंगे और भारत लौटेंगे।

गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

ये पीएम मोदी का बड़ी कूटनीतिक जीत है। विपक्ष ने कई बार मोदी पर टिप्पणी की, लेकिन आज पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ गया है। ये मोदी सरकार के नीतियों की जीत है कि हाफिज सईद को जेल जाना पड़ा और जाधव की फांसी रोक दी गई।